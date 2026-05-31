КСИР заявил об уничтожении американского беспилотника

Иран Материалы 31 мая 2026 06:38 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о перехвате и уничтожении американского беспилотника MQ1.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении КСИР.

Как говорится в заявлении КСИР, беспилотник армии США был обнаружен ранним утром после вторжения в иранскую акваторию и сбит с помощью современной системы противовоздушной обороны.

В КСИР подчеркнули, что воздушное пространство над территориальными водами страны находится под полным контролем, а любые попытки его нарушения будут встречать жесткий ответ.

