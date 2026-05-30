Турция увеличила импорт природного газа из Азербайджана

БАКУ/ Trend/ - В январе-марте текущего года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 2,339 миллиарда кубических метров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 612 миллионов долларов США.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периода прошлого года данный показатель в стоимостном выражении сократился на 41 миллион долларов США, или на 6,3%, а по объему — увеличился на 72,5 миллиона кубических метров, или на 3,1%.

В общей сложности в январе — марте 2026 года из Азербайджана в 8 стран было экспортировано 6,257 миллиарда кубических метров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 1,883 миллиарда долларов США. Это в стоимостном выражении на 322,4 миллиона долларов США, или на 14,6% меньше, а по объему — на 357,9 миллиона кубических метров, или на 6,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, в первом квартале 2026 года Азербайджан импортировал природный газ (в газообразном состоянии) всего из одной страны — Исламской Республики Иран — в объеме 134,3 миллиона кубических метров на сумму 9,041 миллиона долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт природного газа в Азербайджан из-за рубежа сократился в стоимостном выражении на 13,4 миллиона долларов США, или в 2,5 раза, а по объему — на 11,3 миллиона кубических метров, или на 7,8%.