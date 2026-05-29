Азербайджанские НПО обратились к правительствам 48 стран с призывом расследовать деятельность компании Lafarge (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Группа азербайджанских неправительственных организаций и институтов гражданского общества направила совместное официальное обращение к профильным государственным органам и министерствам 48 стран мира, включая США, Великобританию, Германию и Францию.

Как сообщает Trend, в письме представители гражданского сектора выразили глубокую обеспокоенность действиями строительной компании Lafarge, входящей в швейцарскую группу Holcim, и её сирийского филиала Lafarge Cement Syria.

Согласно тексту обращения, руководство цементного завода в сирийском регионе Джалабия в период с 2012 по 2014 годы умышленно продолжало коммерческую деятельность, несмотря на критическое ухудшение ситуации в сфере безопасности и угрозы для местных рабочих. Ради сохранения операционной деятельности на местах топ-менеджмент компании пошел на финансовые сделки с международными террористическими группировками. Данные факты уже привели к громким судебным разбирательствам: в октябре 2022 года Lafarge признала свою вину в федеральном суде США, выплатив около 778 миллионов долларов в качестве штрафов и конфискаций.

Кроме того, в апреле 2026 года Уголовный суд Парижа признал саму компанию и четырёх её бывших руководителей виновными в финансировании терроризма, назначив максимальный штраф корпорации и реальные тюремные сроки экс-чиновникам.

Согласно тексту письма, азербайджанские общественные деятели требуют от иностранных правительств обеспечить жесткий контроль над деятельностью холдинга Holcim в их странах.

Авторы письма настаивают на проведении независимых, прозрачных расследований и заявляют, что коммерческие интересы крупного бизнеса ни при каких обстоятельствах не должны превалировать над международным правом и гуманитарными принципами.