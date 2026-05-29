Новая госпрограмма поспособствует развитию сельского предпринимательства в Азербайджане — комментарий

БАКУ /Trend/ - Новая Государственная программа направлена на решение ряда ключевых вопросов в сельском хозяйстве. Наиболее важными вопросами являются повышение продуктивности, эффективное использование водных и земельных ресурсов, расширение перерабатывающей промышленности, улучшение доступа фермеров к рынкам сбыта, а также укрепление продовольственной безопасности.

Как сказал Trend заведующий отделом экономических проблем аграрного сектора Института экономики министерства науки и образования Азербайджанской Республики, доктор экономических наук Юнус Садыгов, первичные эффекты от реализации программы могут проявиться в течение 1–2 лет, а более значимые результаты — на среднем этапе реализации программы, то есть после 2028 года.

«Причины различий в урожайности пшеницы по районам нельзя объяснить каким-либо одним фактором. Здесь совокупно играют роль климатические условия, качество почвы, возможности орошения, посевной материал, обеспеченность техникой и агротехнические знания фермеров. Однако, на мой взгляд, в текущих условиях решающими являются факторы орошения и технологий. Даже при одинаковых климатических условиях на участках, где применяются современные системы орошения, качественные семена и правильный агротехнический уход, урожайность выше», — отметил он.

Эксперт также обратил внимание на проблемы, с которыми в настоящее время сталкиваются фермеры. По его словам, наиболее острыми остаются вопросы доступа к поливной воде, стоимости качественных семян и удобрений, ограниченности техники и финансовых возможностей, а также трудности хранения и реализации продукции. «Для решения этих проблем поддержка фермеров должна расширяться не только в форме субсидий, но и через консультационные услуги, доступ к технологиям, развитие логистики, переработки и рыночных связей.

Субсидии могут положительно влиять на продуктивность, однако сами по себе они не всегда обеспечивают высокий результат. Ключевой вопрос заключается в привязке поддержки к результатам. То есть по мере того, как фермер переходит к более продуктивному, качественному и ориентированному на рынок производству, государственная поддержка должна стимулировать этот процесс. В существующих механизмах иногда наблюдается недостаточная связь между поддержкой и показателями реальной эффективности и продуктивности», — подчеркнул он.

Юнус Садыгов отметил, что проблемы орошения и состояния почв напрямую влияют на урожайность. Нехватка воды, устаревшие ирригационные системы, засоление почв и снижение их плодородности создают серьёзные риски для сельского хозяйства. В этой связи важно расширять использование капельного и дождевального орошения, проводить анализ почв, улучшать дренажные системы и сокращать потери воды.

«Внедрение современных технологий может реально повысить продуктивность в регионах. Интенсивное земледелие, технологии точного земледелия, цифровой мониторинг, современная техника, качественные семена и правильно выстроенная система удобрения почв способны увеличить как объёмы производства, так и доходы фермеров. Однако для этого особое значение имеет обучение и просвещение фермеров. Технологии могут быть доступны, но если они используются неправильно, ожидаемый эффект не достигается», — добавил эксперт.

По его словам, основное ожидание от Государственной программы — укрепление внутреннего производства, снижение зависимости от импорта по отдельным видам продукции и обеспечение более устойчивой продовольственной безопасности. В этой связи приоритетное развитие должны получить зерноводство, кормовая база, овощеводство, плодоводство, животноводство, перерабатывающая промышленность, а также инфраструктура хранения и логистики.

«В долгосрочной перспективе программа может оказать положительное влияние на занятость в регионах и развитие сельского предпринимательства, поскольку сельское хозяйство — это не только производство продукции, но и цепочка переработки, упаковки, транспортировки, реализации и экспорта. По мере развития этой цепочки в сельской местности создаются новые рабочие места, растут доходы домохозяйств, усиливается экономическая активность регионов. Главное — реальная реализация программы на местах, её доступность для фермеров и постоянный мониторинг результатов», — подытожил эксперт.