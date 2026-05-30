Парламент Ирана готовится утвердить план по Ормузскому проливу

БАКУ /Trend/ - Парламент Ирана в ближайшее время намерен утвердить инициативу, предусматривающую закрепление контроля Тегерана над Ормузским проливом.

Как передает Trend, об этом заявил член президиума парламента Алиреза Салими местным СМИ.

По его словам, проект, касающийся реализации Ираном своих полномочий и суверенных прав в Ормузском проливе, вскоре будет вынесен на одобрение законодательного органа. Он отметил, если инициатива получит поддержку, она станет частью постоянного законодательства страны.

Салими добавил, Ормузский пролив находится в территориальных водах Ирана и Омана, поэтому только эти страны вправе определять порядок его управления. Член президиума парламента также отметил, что Тегеран и Маскат уже провели переговоры по данному вопросу и достигли предварительных договоренностей.