В Ичеришехер прошло открытие фестиваля «Культурная карта Карабаха — голос каждого района» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Ичеришехер состоялась церемония открытия масштабного фестиваля под названием «Культурная карта Карабаха — голос каждого района».

Как сообщает Trend, основная цель фестиваля, проходящего при финансовой поддержке министерства культуры, а также совместной организации Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и Общественного объединения «Qeyd-Sosial Maarifləndirmə», заключается в популяризации богатого культурного наследия Карабаха, пропаганде наших национально-духовных ценностей, а также представлении широкой общественности культурного потенциала региона.

В рамках мероприятия были организованы выставка, музыкальные программы, демонстрация образцов традиционного ремесленничества, презентации национальной кухни и мастер-классы.

Выступивший на официальной церемонии открытия председатель Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Руфат Махмуд, подчеркнул, что подобные фестивали имеют важное значение с точки зрения сохранения нашего культурного наследия и его передачи будущим поколениям.

Генеральный секретарь Общественного объединения «Qeyd-Sosial Maarifləndirmə» Айсель Тахирова отметила, что основная идея фестиваля заключается в том, чтобы представить богатую культурную карту Карабаха на одной платформе, донести национальное наследие до более широкой аудитории.

Фестиваль продолжился художественной программой и музыкальными выступлениями.

Участники мероприятия получили возможность поближе познакомиться с образцами культуры, национальными музыкальными и ремесленными традициями, присущими различным районам Карабахского региона страны.