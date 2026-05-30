Узбекистан и США обсудили расширение сотрудничества в таможенной сфере

ТАШКЕНТ /Trend/ - Делегация во главе с председателем Таможенного комитета Узбекистана Акмалходжой Мавлоновым находится с рабочим визитом в США, где проводит переговоры, направленные на развитие международного сотрудничества в таможенной сфере, передает Trend.

Согласно информации, в ходе визита прошли встречи с представителями Госдепартамента США, Бюро по международным вопросам борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL), Программы экспортного контроля и безопасности границ (EXBS), а также с руководством Национального управления по ядерной безопасности Министерства энергетики США.

Стороны обсудили вопросы управления рисками, противодействия наркотрафику и контрабанде, обеспечения радиационной безопасности, выявления онлайн-наркопреступлений и расширения оперативного обмена информацией. Отдельно рассматривалось оснащение таможенных пунктов современными техническими средствами и развитие пограничной инфраструктуры.

По итогам переговоров стороны договорились о дальнейшем расширении взаимодействия и реализации совместных проектов.