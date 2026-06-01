Южный газовый коридор остается важной частью архитектуры диверсификации энергоснабжения Европы - Кристина Лобильо Борреро (Эксклюзив)

БАКУ/Trend / - Южный газовый коридор остается важной частью архитектуры диверсификации энергоснабжения Европы.

Об этом, в частности, сказала в эксклюзивном интервью Trend директор Главного управления Европейской комиссии по энергетике Кристина Лобильо Борреро в кулуарах Бакинской энергетической недели.

"Он обеспечил надежные поставки газа в ЕС и способствовал снижению зависимости ЕС от российского газа. В перспективе импорт газа из Азербайджана по Южному газовому коридору (ЮГК) будет продолжать играть важную роль, особенно в условиях геополитической нестабильности и на фоне цели ЕС полностью отказаться от российских энергоносителей. ЕС остается надежным торговым партнером для азербайджанского газа, а поставки из Азербайджана способствуют укреплению безопасности энергоснабжения в условиях текущего кризиса на Ближнем Востоке", - сказала она.

Что касается расширения, Борреро подчеркнула, что ключевой принцип заключается в том, что дальнейшее увеличение мощностей должно быть основано на рыночных механизмах.

"Первый этап расширения ТАР, добавивший 1,2 млрд кубометров в год, уже реализован. Дальнейшее расширение должно быть обосновано рыночными ценами, спросом и результатами регулярных рыночных тестов. Это важно как с точки зрения коммерческой устойчивости, так и для соответствия меняющейся структуре спроса на газ в Европе.

Существует политическое признание роли Южного газового коридора в диверсификации, однако ЕС больше не может финансировать инфраструктуру ископаемого топлива из своего бюджета. Поэтому любое дальнейшее расширение должно опираться на коммерческие инвестиции и, при необходимости, на возможное финансирование со стороны международных финансовых институтов. Основное внимание должно уделяться инфраструктуре, которая укрепляет безопасность поставок, не создавая при этом новых долгосрочных зависимостей", - пояснила Борреро.