Устойчивое развитие наших экономик невозможно без современной цифровой инфраструктуры - Жапаров

БИШКЕК /Trend/ - Устойчивое и опережающее развитие экономик стран ЕАЭС невозможно без современной цифровой инфраструктуры.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

По его словам, искусственный интеллект, большие данные, цифровые платформы, роботизация и новые вычислительные технологии уже сегодня становятся ключевыми факторами конкурентоспособности государств.

«Фактически сегодня конкуренция идет уже не только за доступ к технологиям, но и за скоростью внедрения, способностью масштабировать инновации и эффективно применять их в реальном секторе экономики», — отметил Жапаров.

Президент Кыргызстана подчеркнул, что Евразийский экономический союз обладает потенциалом стать платформой технологического партнерства и формирования новых точек роста.

Он призвал уделить особое внимание реализации стратегической программы научно-технического развития ЕАЭС в рамках декларации «Евразийский экономический путь до 2030 года».

«Мы выражаем уверенность, что совместное развитие искусственного интеллекта станет мощным импульсом для технологического прогресса Союза и будет способствовать укреплению роли нашей интеграции», — заявил Жапаров.

По его словам, Кыргызстан открыт к сотрудничеству в создании центров компетенций и эффективных механизмов взаимодействия в научно-технической сфере.

Жапаров также отметил, что новая волна конкурентных преимуществ будет формироваться вокруг способности государств интегрировать цифровые технологии в промышленность, образование, науку и человеческий капитал.