Иран согласился не разрабатывать и не приобретать ядерное оружие - Трамп

США Материалы 31 мая 2026 07:36 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Официальный Тегеран в ходе переговоров по урегулированию конфликта согласился не разрабатывать и не приобретать ядерное оружие.

Как передает Trend, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью американским СМИ.

"В проекте соглашения теперь указано, что Иран ни в коем случае не будет разрабатывать или приобретать ядерное оружие. Это существенное изменение", - подчеркнул он.

Президент США добавил, что потенциальное соглашение также подразумевает, что Ормузский пролив может быть открыт сразу после подписания.

