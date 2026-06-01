США нанесли удары по центрам управления БПЛА Ирана

БАКУ /Trend/ - Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по иранскому радиолокационному объекту и центрам управления беспилотными летательными аппаратами.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации командования в соцсети X.

Согласно заявлению командования, удары были проведены в целях самообороны по объектам, расположенным в Гаруке и на острове Кешм.

В командовании отметили, что операции были осуществлены 30 и 31 мая в ответ на уничтожение Ираном американского беспилотника MQ-1.

По данным CENTCOM, после инцидента американский истребитель нанес ответный удар, уничтожив иранские средства противовоздушной обороны, наземный пункт управления, а также два беспилотника-камикадзе.