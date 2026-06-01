Соглашение с Ираном главным образом затрагивает ядерный вопрос - Трамп

США Материалы 1 июня 2026 06:27 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Прорабатываемое с Ираном соглашение в первую очередь сосредоточено на вопросах ядерной программы Тегерана.

Как передает Trend, об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

По его словам, в нем содержатся четкие положения, исключающие появление у страны ядерного оружия.

"Фейковые новости на CNN сегодня, как обычно, заявили, что мое ядерное соглашение с Ираном не касается ядерной тематики, тогда как в нем совершенно ясно говорится, что у Ирана не будет ядерного оружия. Далее в соглашении весьма подробно и обстоятельно рассматриваются различные другие аспекты, связанные с ядерным вопросом. Фактически именно этому посвящена большая часть соглашения", - написал Трамп.

