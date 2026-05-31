Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ/ Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 1 июня ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха составит ночью 15-18° тепла, днем 22-27° тепла. Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным.

Атмосферное давление понизится с 762 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-75 %, днем 55-60 %.

В районах Азербайджана завтра ожидается погода преимущественно без осадков. Однако днем в ряде горных районов возможны кратковременные дожди и грозы, местами - град. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман, прогнозируется умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 11-16° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 15-20°, местами до 23-26° тепла.