США и Иран близки к заключению соглашения - Джей Ди Вэнс

БАКУ /Trend/ - Мирное соглашение между США и Ираном не достигнуто. Но мы очень близки к этому.

Как передает Trend, об этом заявил журналистам вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По его словам, обе стороны продолжают работать над этим вопросом.

Отметим, что в связи с отсутствием конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали воздушные атаки на Иран, а Иран, в свою очередь, с того же дня начал обстрел Израиля и объектов США в регионе с использованием ракет и БПЛА. При посредничестве Пакистана 7 апреля сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. 11 апреля на переговорах, прошедших в Исламабаде между США и Ираном, соглашение достигнуто не было.