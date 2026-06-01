Названы данные по поставкам нефти из Азербайджана в Таиланд

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле из Азербайджана в Таиланд было экспортировано 137,4 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 103,3 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года этот показатель в стоимостном выражении вырос на 27,4 миллиона долларов США, или на 36%, а по объему уменьшился на более 400 тысяч тонн, или на 0,3%.

В январе-апреле прошлого года из Азербайджана в Таиланд было экспортировано 137,8 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов на сумму 75,9 миллиона долларов США.

Отметим, что в январе-апреле текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 17,403 миллиарда долларов США.

Это на 485 миллионов долларов, или на 2,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего объема внешнеторгового оборота 11,9 миллиарда долларов пришлось на экспорт, а 5,5 миллиарда долларов — на импорт. За последний год объем экспорта увеличился на 3,1 миллиарда долларов (на 35,2%), тогда как объем импорта сократился на 2,6 миллиарда долларов (на 32,1%).