ЕАЭС должен завершить формирование общего финансового рынка и устранить торговые барьеры — Лукашенко

АСТАНА /Trend/ - Странам Евразийского экономического союза необходимо ускорить реализацию ключевых интеграционных задач, включая формирование общего финансового рынка, устранение торговых барьеров и внедрение цифровых решений.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

По его словам, дальнейшее развитие Союза должно быть сосредоточено на выполнении уже согласованных стратегических обязательств без переноса сроков.

«Декларация о дальнейшем развитии интеграционных процессов должна быть реализована без переносов сроков и ссылок на всевозможные объективные причины», — заявил Лукашенко.

Президент отметил, что среди приоритетных направлений остается завершение работы по регулированию общего финансового рынка, развитие системы электронной цифровой подписи и устранение сохраняющихся барьеров во взаимной торговле.

«Мы говорим об искусственном интеллекте, но мы отложили в сторону вопросы, касающиеся практической цифровой подписи. Раз уж мы согласились идти к глубокой экономической интеграции, то все цели и задачи Союза нужно воплощать в жизнь своевременно и в полном объеме», — подчеркнул он.

Лукашенко также призвал активизировать промышленную кооперацию внутри ЕАЭС, отметив, что действующий механизм стимулирования совместных проектов пока не обеспечивает необходимого масштаба эффекта для экономик государств-членов.

По его словам, национальные цифровые практики должны использоваться для формирования общих союзных решений, включая модернизацию системы госзакупок и создание единого цифрового пространства без дополнительных ограничений для участников рынка.

Президент Беларуси поддержал развитие искусственного интеллекта в рамках Союза, отметив необходимость совместной работы в этой сфере.