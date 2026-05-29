  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Мальдивской Республики поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика Материалы 29 мая 2026 13:46 (UTC +04:00)
Президент Мальдивской Республики поздравил Президента Ильхама Алиева
Фото: Википедия
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Мальдивской Республики Мохамед Муиззу направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени Правительства и народа Мальдив рад передать Вашему превосходительству, Правительству и народу Азербайджана искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Вашей страны.

С чувством признательности отмечаю устойчивое развитие двусторонних отношений между нашими странами, основанных на взаимном уважении, доверии и сотрудничестве. Уверен, что дружественные связи между Мальдивской Республикой и Азербайджанской Республикой будут развиваться и в предстоящие годы.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, народу Азербайджана — неуклонного прогресса, мира и процветания.

Прошу принять мое высочайшее почтение".

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости