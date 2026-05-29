Президент Мальдивской Республики поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Мальдивской Республики Мохамед Муиззу направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Trend, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
От имени Правительства и народа Мальдив рад передать Вашему превосходительству, Правительству и народу Азербайджана искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Вашей страны.
С чувством признательности отмечаю устойчивое развитие двусторонних отношений между нашими странами, основанных на взаимном уважении, доверии и сотрудничестве. Уверен, что дружественные связи между Мальдивской Республикой и Азербайджанской Республикой будут развиваться и в предстоящие годы.
Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, народу Азербайджана — неуклонного прогресса, мира и процветания.
Прошу принять мое высочайшее почтение".