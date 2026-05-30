В Узбекистане объем рыночных услуг достиг $24 млрд в I квартале 2026 г.

ТАШКЕНТ /Trend/ — Объем рыночных услуг в Узбекистане в январе-марте 2026 года достиг 293,6 триллиона сумов (около 24 миллиардов долларов).

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальный комитет по статистике, наибольшая доля сферы услуг за отчетный период пришлась на город Ташкент, где объем оказанных рыночных услуг составил 117,3 триллиона сумов (около 9,7 миллиарда долларов).

Среди регионов второе место заняла Самаркандская область с показателем 21,6 триллиона сумов (около 1,8 миллиарда долларов), за ней следуют Ташкентская и Ферганская области — по 19,8 триллиона сумов каждая (около 1,6 миллиарда долларов).

В Наманганской области объем услуг составил 14,8 триллиона сумов (около 1,2 миллиарда долларов), в Андижанской области — 14,4 триллиона сумов (около 1,2 миллиарда долларов). Далее следует Кашкадарьинская область с 14,1 триллиона сумов (около 1,1 миллиарда долларов).

В других регионах показатели составили: в Бухарской области — 11,7 триллиона сумов (примерно 975 миллионов долларов), в Хорезмской области — 10,3 триллиона сумов (около 859,1 миллиона долларов), в Сурхандарьинской области — 9,7 триллиона сумов (около 809 миллионов долларов), в Каракалпакстане — 9,3 триллиона сумов (около 775 миллионов долларов).

Навоийская область зафиксировала объем рыночных услуг на уровне 7,1 триллиона сумов (примерно 592 миллиона долларов), тогда как в Джизакской и Сырдарьинской областях этот показатель составил 6,8 триллиона сумов (примерно 567 миллионов долларов) и 3,9 триллиона сумов (около 325 миллионов долларов) соответственно.

Показатели отражают сохраняющуюся концентрацию сферы услуг Узбекистана в столице, при этом региональные экономики также демонстрируют устойчивый рост в сферах торговли, транспорта, связи и потребительских услуг.