Еврокомиссия назвала приоритеты нового этапа энергосотрудничества с Азербайджаном (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ — Сотрудничество между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном в энергетической сфере основано на общих интересах в области энергетической безопасности, диверсификации и надежной взаимосвязанности между Европой, Южным Кавказом и более широким Каспийским регионом.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend директор Главного управления Европейской комиссии по энергетике Кристина Лобильо Борреро в кулуарах Бакинской энергетической недели.

По ее словам, Азербайджан внес важный вклад в усилия ЕС по диверсификации поставок энергоресурсов, в частности благодаря Южному газовому коридору. В 2025 году Азербайджан поставил государствам-членам ЕС 11,3 млрд кубометров природного газа по Южному газовому коридору.

"В то же время наше партнерство больше не ограничивается только газом. Стратегическое энергетическое партнерство между ЕС и Азербайджаном также охватывает возобновляемые источники энергии, энергоэффективность, водород и сокращение выбросов метана. Эти направления приобретают все большее значение по мере ускорения энергетического перехода в Европе и развития собственного потенциала Азербайджана в сфере "чистой" энергетики. Что касается следующего этапа сотрудничества, я вижу три приоритета. Во-первых, обеспечение надежных и конкурентоспособных поставок энергии в соответствии с рыночным спросом. Во-вторых, необходимо гарантировать, чтобы любая новая инфраструктура была коммерчески обоснованной, ориентированной на будущее и соответствовала долгосрочной энергетической стратегии Европы. В-третьих, следует углублять сотрудничество в области "чистой" энергетики, сокращения выбросов метана, электрификации, развития энергосетей и инвестиционных механизмов. Именно так мы можем совместить обеспечение энергетической безопасности сегодня с готовностью к вызовам завтрашнего дня", — сказала Борреро.

Она также отметила, что текущая ситуация на Ближнем Востоке является наглядным напоминанием о том, что энергетическая безопасность по-прежнему подвержена геополитическим шокам.

"Даже при отсутствии дефицита перебои или риски, связанные с критически важными маршрутами, могут напрямую влиять на цены, цепочки поставок и доверие к рынку. Реакция ЕС имеет два основных измерения. Первое — это немедленная готовность, в рамках которой мы, Еврокомиссия, тесно сотрудничаем с государствами-членами, Международным энергетическим агентством (МЭА) и энергетическими компаниями. Это позволяет нам отслеживать развитие ситуации, оценивать запасы и уровень хранения, а также готовить скоординированные меры реагирования при необходимости. В последние обсуждения, в частности, были включены вопросы динамики нефтяного рынка и возможных региональных ограничений, включая поставки авиационного топлива, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке", — сказала Борреро.

Она подчеркнула, что второй аспект носит структурный характер.

«В нашей коммуникации AccelerateEU мы изложили меры по противодействию росту цен на энергоносители и волатильности рынков ископаемого топлива, особенно в контексте эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Цель — защитить потребителей и бизнес, усилить координацию, ускорить развитие внутренней "чистой" энергетики, модернизировать сети и мобилизовать инвестиции. Это также означает работу с надежными партнерами, диверсификацию поставщиков и маршрутов, поддержку более устойчивой инфраструктуры и ускорение энергетического перехода. Задача заключается не просто в замене одной зависимости другой. Речь идет о создании более диверсифицированной, гибкой и устойчивой энергетической системы", — отметила она.

Она заявила, что Южный газовый коридор остается важной частью архитектуры диверсификации энергоснабжения Европы.

"Он обеспечил надежные поставки газа в ЕС и способствовал снижению зависимости ЕС от российского газа. В перспективе импорт газа из Азербайджана по Южному газовому коридору (ЮГК) будет продолжать играть важную роль, особенно в условиях геополитической нестабильности и на фоне цели ЕС полностью отказаться от российских энергоносителей. ЕС остается надежным торговым партнером для азербайджанского газа, а поставки из Азербайджана способствуют укреплению безопасности энергоснабжения в условиях текущего кризиса на Ближнем Востоке. Что касается расширения, ключевой принцип заключается в том, что дальнейшее увеличение мощностей должно быть основано на рыночных механизмах. Первый этап расширения ТАР, добавивший 1,2 млрд кубометров в год, уже реализован. Дальнейшее расширение должно быть обосновано рыночными ценами, спросом и результатами регулярных рыночных тестов. Это важно как с точки зрения коммерческой устойчивости, так и для соответствия меняющейся структуре спроса на газ в Европе.

Существует политическое признание роли Южного газового коридора в диверсификации, однако ЕС больше не может финансировать инфраструктуру ископаемого топлива из своего бюджета. Поэтому любое дальнейшее расширение должно опираться на коммерческие инвестиции и, при необходимости, на возможное финансирование со стороны международных финансовых институтов. Основное внимание должно уделяться инфраструктуре, которая укрепляет безопасность поставок, не создавая при этом новых долгосрочных зависимостей", - пояснила Борреро.

Она отметила, что Азербайджан может играть важную роль в энергетическом переходе ЕС.

"Цель ЕС в области климата ясна: климатическая нейтральность к 2050 году является юридически обязательной в рамках Европейского климатического закона. В то же время переход должен быть безопасным, упорядоченным и доступным по стоимости. Это означает, что природный газ продолжит играть определенную роль в переходный период, особенно с точки зрения обеспечения энергобезопасности, гибкости энергосистемы и отдельных промышленных потребностей.

Стратегия ЕС заключается в структурном снижении спроса на ископаемое топливо за счет энергоэффективности, развития возобновляемых источников энергии, электрификации, расширения систем хранения, модернизации сетей и повышения гибкости спроса. Инициатива AccelerateEU укрепляет это направление: снижение зависимости от волатильных рынков ископаемого топлива является одновременно и климатической целью, и императивом энергетической безопасности. Страны-партнеры, такие как Азербайджан, могут играть важную роль в этом переходном периоде по двум направлениям. Во-первых, оставаясь надежными поставщиками там, где газ по-прежнему необходим, способствуя диверсификации и энергобезопасности. Во-вторых, сотрудничая с ЕС в снижении углеродного следа энергетического сектора", - сказала Борреро.

Она считает, что сокращение выбросов метана имеет особенно важное значение.

"Азербайджан присоединился к Глобальному обязательству по метану (Global Methane Pledge), а SOCAR в 2024 году стала участником программы Oil & Gas Methane Partnership 2.0. Это создает прочную основу для практического сотрудничества в области измерения, отчетности и верификации выбросов, выявления и устранения утечек, а также сокращения рутинного сжигания и выбросов газа в факелах. Речь идет не только о климатической политике. Это также вопрос повышения эффективности, сокращения потерь и модернизации нефтегазового сектора.

Энергетическое партнерство ЕС и Азербайджана уже предусматривает ряд механизмов сотрудничества: Диалог высокого уровня по энергетике, Консультативный совет по Южному газовому коридору, Консультативный совет по "зеленой" энергетике, а также инвестиционные форматы взаимодействия с международными финансовыми институтами и европейскими компаниями. В рамках министерских встреч по Южному газовому коридору в марте ЕС и Азербайджан также провели круглый стол по "зеленой" инвестиционной связности с участием международных финансовых институтов и компаний ЕС для обсуждения региональной энергетической взаимосвязанности, возобновляемой энергетики и энергоэффективности. ЕС готов рассматривать дополнительные направления поддержки, включая гарантии, смешанное финансирование (blended finance) и целевую регуляторную помощь", — сказала Борреро.

Касательно энергосетей, она отметила, что ЕС внимательно следит за реализацией проекта планируемого "Зелёного" энергетического коридора Каспий — Чёрное море — Европа в рамках более широких обсуждений будущей взаимосвязанности между Каспийским регионом, Южным Кавказом и Европой.

"Ключевой момент для ЕС заключается в том, что такие проекты должны демонстрировать реальную системную ценность: интеграцию в рынок, надежность энергоснабжения, техническую устойчивость, коммерческую обоснованность и вклад в декарбонизацию. Для этого проекта следующим важным шагом является прохождение соответствующих процедур оценки ЕС, включая получение статуса Проекта взаимного интереса (PMI). Процесс PMI основан на четко определенных критериях, включая рыночную интеграцию, конкуренцию, диверсификацию и вклад в климатические и энергетические цели ЕС. Наибольший нереализованный потенциал сосредоточен в сферах, где энергетическая безопасность и декарбонизация усиливают друг друга: производство возобновляемой электроэнергии, системы хранения, гибкость сетей, цифровизация, электрификация нефтегазового сектора и сокращение выбросов метана.

Европейские компании могут предложить технологии, финансовые ресурсы и практический опыт реализации проектов. Азербайджан и более широкий Каспийский регион обладают значительным потенциалом в сфере "чистой" энергетики и стратегическим географическим положением, связывающим Европу, Южный Кавказ и Центральную Азию. Задача на данном этапе заключается в том, чтобы превратить этот потенциал в реализуемые инвестиционные проекты, основанные на предсказуемых правилах, надежных бизнес-моделях и взаимной выгоде", — заключила она.