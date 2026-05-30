Обнародована стоимость строительства ж/д на западе Ирана до иракской границы

БАКУ/Trend/ - Для завершения строительства железнодорожной линии, соединяющей провинцию Кирманшах на западе Ирана с иракской границей, необходимы средства в размере 400 триллионов риалов (около 302 миллионов долларов США).

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель исполнительного директора Иранской компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры Аббас Хатиби в интервью СМИ.

По словам Хатиби, общая протяженность линии от города Кирманшах до пограничного пункта Хосрави на границе с Ираком составляет 263 километра. Данная магистраль открывает возможности для соединения Ирака со странами Средиземноморья. Проект разделен на два участка: Кирманшах – Эсламабад-э-Гарб протяженностью 115 км, требуются инвестиции в размере 120 триллионов риалов (около 90,7 млн долларов); Эсламабад-э-Гарб – Хосравипротяженностью 148 км, требуются инвестиции в размере 280 триллионов риалов (около 212 млн долларов).

Представитель компании сообщил, что на сегодняшний день инфраструктурные работы выполнены на 85%, а общий прогресс по стройработам составляет 57%. По проекту на маршруте предусмотрено строительство 11 тоннелей общей длиной 8,7 км и мостов протяженностью 3,6 км.

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию железная дорога сможет ежегодно перевозить 2,7 миллиона пассажиров и 5 миллионов тонн грузов. Это позволит экономить 90 миллионов литров топлива в год на сумму 4,5 триллиона риалов (около 3,4 млн долларов).

Отметим, что строительство линии Кирманшах–Хосрави началось в 2011 году. Ожидается, что участок Кирманшах – Эсламабад-э-Гарб будет введен в эксплуатацию к марту 2027 года.