Азербайджанские боксеры завоевали 5 медалей на турнире в Грузии

Общество Материалы 29 мая 2026 08:44 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - В грузинском городе Батуми завершился международный турнир по боксу.

Как передает Trend, сборная Азербайджана под руководством главного тренера Эльбруса Рзаева завоевала на соревнованиях одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали.

Представитель команды Билалхабаши Назаров (50 кг) одержал победы во всех поединках, стал победителем турнира и занял высшую ступень пьедестала почёта.

Кенан Наджафов (+90 кг) завершил турнир с серебряной медалью. Тайфур Алиев (60 кг), Али Абдуллаев (65 кг) и Аббасгулу Шадлинский (75 кг) стали обладателями бронзовых наград.

