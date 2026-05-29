В ЕАЭС формируется всеобъемлющее экономическое пространство - Путин

АСТАНА /Trend/ - В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) формируется полноценное всеобъемлющее единое экономическое пространство.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане.

“Высказанные коллегами оценки, как положительные, так и критические, тем не менее наглядно свидетельствует о том, что Евразийский экономический союз функционирует в целом успешно и продолжает развиваться дальше. В основном выстроены общие рынки товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Расширяется многоплановое сотрудничество в торговле, финансах и по другим направлениям. Тем самым шаг за шагом формируется полноценное всеобъемлющее единое экономическое пространство", - сказал Путин.

По его словам, плотная евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому из государств-участников объединения, способствует повышению доходов бизнеса, улучшению качества жизни и благосостояния населения стран Союза.

“Устойчивый и позитивный характер носит динамика ключевых макроэкономических показателей нашей «пятёрки». И это говорит само за себя", - сказал Путин.