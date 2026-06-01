  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Компания AzInTelecom провела для детей обучающую сессию по цифровой безопасности (ФОТО)

Общество Материалы 1 июня 2026 10:49 (UTC +04:00)
Компания AzInTelecom провела для детей обучающую сессию по цифровой безопасности (ФОТО)

В преддверии Международного дня защиты детей, отмечаемого 1 июня, ООО «AzInTelecom» провело в городе Гянджа образовательную сессию по цифровой безопасности для детей.

Мероприятие, организованное совместно с Азербайджанским детским фондом, объединило более 30 участников. Главной целью встречи стало повышение осведомлённости детей о безопасном и ответственном поведении в цифровом пространстве.

В интерактивном формате участники познакомились с основными принципами кибергигиены. Детям рассказали, как защищать личные данные в интернете, почему важно соблюдать осторожность при общении с незнакомыми людьми в сети и как распознавать потенциальные онлайн-угрозы, включая подозрительные ссылки и сообщения.

В конце мероприятия юные участники получили в подарок книгу «SİMA missiyası» («Миссия SİMA»), опубликованную компанией AzInTelecom. Через увлекательные истории книга знакомит юных читателей с современными технологиями и принципами безопасного поведения в цифровой среде.

Развитие цифровой грамотности детей и молодёжи является одним из приоритетных направлений деятельности AzInTelecom. Компания последовательно реализует образовательные проекты, рассматривая их как важную часть своей стратегии корпоративной социальной ответственности и вклад в формирование безопасного цифрового будущего для подрастающего поколения.

Компания AzInTelecom провела для детей обучающую сессию по цифровой безопасности (ФОТО)
Компания AzInTelecom провела для детей обучающую сессию по цифровой безопасности (ФОТО)
Компания AzInTelecom провела для детей обучающую сессию по цифровой безопасности (ФОТО)
Компания AzInTelecom провела для детей обучающую сессию по цифровой безопасности (ФОТО)
Компания AzInTelecom провела для детей обучающую сессию по цифровой безопасности (ФОТО)
Компания AzInTelecom провела для детей обучающую сессию по цифровой безопасности (ФОТО)
Компания AzInTelecom провела для детей обучающую сессию по цифровой безопасности (ФОТО)
Компания AzInTelecom провела для детей обучающую сессию по цифровой безопасности (ФОТО)
Компания AzInTelecom провела для детей обучающую сессию по цифровой безопасности (ФОТО)
Компания AzInTelecom провела для детей обучающую сессию по цифровой безопасности (ФОТО)

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости