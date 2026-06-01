Президент Ильхам Алиев: Мир не может обойтись без ископаемого топлива

БАКУ/ Trend/ - Мир не может обойтись без ископаемого топлива.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии официального открытия XXXI «Бакинского энергетического форума».

«Все мы хотим улучшить климат, чтобы спасти планету. Все мы хотим жить в более благоприятной окружающей среде. Но сегодня мы должны быть очень прагматичными и реалистичными, планировать наше будущее с точки зрения энергетической безопасности, а также инвестировать в возобновляемые источники энергии», – добавил глава государства.