В Азербайджане выросло количество платежных карт в апреле

БАКУ /Trend/ - По состоянию на конец апреля количество платежных карт, находящихся в обращении в системах банков и ООО "Азерпочт", увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 108 тысячу единиц и составило 22 миллиона 518 тысяч карт.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 9%.

"Количество дебетных карт увеличилось на 11%, тогда как количество кредитных карт снизилось на 11%. Рост числа платежных карт оказал положительное влияние на объем безналичных платежей. Так, с начала года объем внутренних безналичных операций увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В апреле 2026 года объем внутренних безналичных платежей, осуществленных с использованием карт, составил 9,094 миллиарда манатов. Из них 7,969 миллиарда манатов пришлось на электронную коммерцию", - передает банк.