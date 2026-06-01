Академия госуправления при Президенте Азербайджана начала стажировочную программу для госслужащих из Узбекистана (ФОТО)

Общество Материалы 1 июня 2026 11:58 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ/ Trend/ - В целях обмена передовым опытом в сфере государственного управления Академия государственного управления (АГУ) при Президенте Азербайджанской Республики продолжает реализацию международных обучающих и стажировочных программ.

Как сообщает Trend, с 1 по 7 июня АГУ организует обучающие и стажировочные мероприятия для группы государственных служащих Республики Узбекистан, а также для магистрантов — государственных служащих Академии государственного управления и государственной службы при Президенте Республики Узбекистан.

Выступая на церемонии открытия стажировочной программы «Инновационные технологии в государственном управлении», ректор АГУ, академик Урхан Алекперов подчеркнул, что модель инновационного государственного управления, реализуемая Президентом Ильхамом Алиевым, играет важную роль в устойчивом развитии страны.

Было отмечено, что под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане последовательно и системно реализуются реформы, направленные на внедрение современных технологий в систему государственного управления, масштабную цифровизацию, развитие человеческого капитала, усиление экологического подхода и формирование инновационной экономической модели.

У.Алекперов подчеркнул, что в результате проводимой политики Азербайджан стал одной из стран региона, успешно внедряющих модель инновационного развития, активно применяющих современные управленческие технологии и эффективно реализующих новые подходы в государственном управлении.

Ректор отметил, что опыт Азербайджана в сфере государственного управления вызывает значительный международный интерес, а подобные программы, реализуемые АГУ для государственных служащих различных стран, способствуют расширению обмена опытом и изучению модели государственного управления Азербайджанской Республики.

Урхан Алекперов также подчеркнул, что между АГУ и Академией государственного управления и государственной службы при Президенте Республики Узбекистан установлено тесное сотрудничество, и на постоянной основе проводятся совместные мероприятия в сферах государственного управления, образования и науки.

Чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов сказал, что отношения между Узбекистаном и Азербайджаном основаны на общей истории, близости культур и взаимном доверии.

Он подчеркнул, что в последние годы благодаря политической воле глав государств Шавката Мирзиёева и Ильхама Алиева отношения между двумя странами вышли на уровень стратегического партнерства и вступили в новый этап развития.

Посол отметил, что достижения Азербайджана в сферах государственного управления, цифровой трансформации и инновационного развития вызывают большой интерес в Узбекистане. По его словам, данная стажировочная программа предоставляет участникам возможность ближе ознакомиться с азербайджанским опытом, получить новые знания и навыки, а также содействует укреплению профессиональных связей между двумя братскими странами.

Директор Центра подготовки кадров государственной службы Академии государственного управления и государственной службы при Президенте Республики Узбекистан Сарвар Иногамов, приветствуя участников мероприятия, заявил, что двусторонние отношения между Узбекистаном и Азербайджаном успешно развиваются во всех направлениях.

Он отметил, что обмен опытом в сфере государственного управления, совместные образовательные программы и академическое сотрудничество играют важную роль в развитии отношений между двумя странами. По его словам, данная программа, реализуемая между АГУ при Президенте Азербайджанской Республики и Академией государственного управления и государственной службы при Президенте Республики Узбекистан, способствует профессиональному развитию государственных служащих, повышению компетенций в области современного управления и дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.

В завершение магистранты — государственные служащие из Узбекистана выразили удовлетворение визитом в Баку и уверенность в том, что подобные программы будут иметь долгосрочный характер.

Отметим, что в рамках программы для участников будут организованы лекции и презентации, посвященные цифровой трансформации государственного управления, цифровизации законотворческой деятельности, туристической политике, экологическому управлению, правам человека, государственному суверенитету и международным отношениям. Также предусмотрены визиты в государственные учреждения Азербайджанской Республики.

Академия госуправления при Президенте Азербайджана начала стажировочную программу для госслужащих из Узбекистана (ФОТО)
