Крайне важно, чтобы договоренности в рамках соглашений ЕАЭС реально работали - Жапаров

БИШКЕК /Trend/ - Крайне важно, чтобы договоренности в рамках соглашений реально работали, упрощали процедуры, ускоряли движение товаров и делали рынки более доступными друг для друга.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

По словам Жапарова, активное заключение новых торговых соглашений в рамках Евразийского экономического союза открывает значительные перспективы для производителей и экспортеров государств-членов.

Он напомнил, что в настоящее время действуют торговые соглашения ЕАЭС с Вьетнамом, Ираном, Китаем и Сербией. В ближайшее время, по его словам, ожидается вступление в силу соглашений о свободной торговле с Объединенными Арабскими Эмиратами, Монголией и Индонезией. Кроме того, в активной фазе находятся переговоры с Индией, а также стартовал переговорный процесс с Тунисом.

«Считаю необходимым для комиссии проработать конкретные инициативы по углублению охвата торговых соглашений, предусматривающие практические шаги по наращиванию отраслевого сотрудничества с нашими партнерами по конкретным отраслям», — сказал Жапаров.

Президент Кыргызстана подчеркнул, что либерализация рынков должна сопровождаться развитием внутреннего промышленного потенциала стран Союза.

Он отметил, что действующий в рамках ЕАЭС механизм субсидирования процентной ставки по кооперационным промышленным проектам будет распространен и на проекты в сфере агропромышленности.

Жапаров также сообщил, что Бишкек рассчитывает на согласование до конца года механизма стимулирования локализации совместных производственных мощностей в странах с малыми экономиками.