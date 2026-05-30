Названо число граждан Азербайджана, совершивших поездки за рубеж в январе-апреле

БАКУ /Trend/ - В январе — апреле 2026 года число граждан Азербайджана, совершивших поездки за рубеж, сократилось по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный статистический комитет Азербайджана.

По данным ведомства, этот показатель сократился на 4,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 602,4 тысячи человек.

Из числа совершивших поездки за рубеж 40,8 процента посетили Турцию, 16,8 процента — Россию, 10,8 процента — Грузию, 7,9 процента — Иран, а 23,7 процента — другие страны. Несмотря на то, что число поездок в Турцию увеличилось на 7,5 процента, в поездках в Россию, Грузию, Иран и другие страны зафиксировано сокращение. Среди выехавших за рубеж граждан 67,3 процента составили мужчины, а 32,7 процента — женщины.

Из общего числа совершивших поездки за рубеж 69,7 процента воспользовались воздушным транспортом, 28,2 процента — железнодорожным и автомобильным, а 2,1 процента — морским транспортом.