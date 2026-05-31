В Азербайджане вырос объем выплат по обязательному страхованию

БАКУ/ Trend/ - В январе-апреле текущего года в Азербайджане в рамках обязательного страхования было собрано 92,213 миллиона манатов страховых премий.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 44,4 миллиона манатов, или на 32,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В отчетный период выплаты по обязательному страхованию увеличились на 9,4 миллиона манатов, или на 21,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 53,710 миллиона манатов.

Таким образом, с января по апрель текущего года клиентам было возвращено 58,2 маната из каждых 100 манатов страховых премий, собранных на рынке обязательного страхования.

Следует отметить, что в январе-апреле текущего года через страховые компании, работающие в Азербайджане, было собрано страховых премий на сумму 610,216 млн манатов. Это на 21,7 млн ​​манатов или на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем страховых выплат за отчетный период составил 304,353 миллиона манатов.

Согласно имеющейся информации, это 73 миллиона манатов, или на 31,6% больше, чем показатели за аналогичный период прошлого года.