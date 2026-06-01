Названа стоимость продаж на Иранской энергетической бирже

БАКУ /Trend/ - С начала текущего иранского года (21 марта 2026 года) стоимость продаж на Иранской энергетической бирже составила 1,63 квадриллиона риалов (примерно 1,24 миллиарда долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Иранскую энергетическую биржу.

Согласно информации, только за 17 мая стоимость продаж на Энергетической бирже составила примерно 101 триллион риалов (примерно 76 миллионов долларов).

С начала текущего иранского года на Иранской энергетической бирже продано 576 тысяч тонн углеводородной продукции стоимостью 702 триллиона риалов (примерно 531 миллион долларов).

Только 17 мая на Энергетической бирже было продано 64,7 тысячи тонн углеводородной продукции стоимостью 78,4 триллиона риалов (примерно 59,3 миллиона долларов).

С начала текущего иранского года на Энергетической бирже реализовано 8 миллионов мегаватт-часов электроэнергии стоимостью примерно 99 триллионов риалов (примерно 74,8 миллиона долларов).

Только 17 мая на бирже были реализованы 402 тысячи мегаватт-часов электроэнергии стоимостью 6,93 триллиона риалов (примерно 5,24 миллиона долларов).

С начала текущего иранского года стоимость прочих продаж на Энергетической бирже составила 541 триллион риалов (примерно 409 миллионов долларов).

Отметим, что продажа углеводородной продукции на Иранской энергетической бирже имеет большое значение. Именно посредством Энергетической биржи Иран стремится обеспечить местные компании необходимой углеводородной продукцией, а также увеличить экспорт.