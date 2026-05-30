В Азербайджане вырос объем иностранных инвестиций в основной капитал

БАКУ/ Trend/ - В январе–апреле текущего года из иностранных финансовых источников в основной капитал было инвестировано 1 миллиард 516 миллионов манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный статистический комитет, это на 15,5 процента больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2025 года.

Из общего объема инвестиций, направленных из иностранных источников в основной капитал, 1 миллиард 276 миллионов манатов пришлось на нефтегазовый сектор, а 240 миллионов манатов — на ненефтегазовый сектор. По сравнению с январем–апрелем 2025 года, объем инвестиций в основной капитал в нефтегазовом секторе Азербайджана за счет иностранных источников вырос на 43,9 процента, а в ненефтегазовом секторе — снизился на 41,5 процента.

Отметим, что в январе–апреле 2026 года для развития экономических и социальных сфер страны за счет всех финансовых источников в основной капитал было направлено 5 миллиардов 275 миллионов манатов инвестиций, что на 2,6 процента больше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом объем инвестиций в нефтегазовый сектор увеличился на 39,7 процента, а в ненефтегазовый — сократился на 12,4 процента.

Из общего объема инвестиций 3 миллиарда 138,2 миллиона манатов (59,5%) пришлось на сферы производства продукции, 1 миллиард 420,4 миллиона манатов (26,9%) — на сферу услуг, а 716,4 миллиона манатов (13,6%) — на строительство жилых домов.

Инвестиции в основной капитал распределились следующим образом: 34,5 процента — со стороны государственных инвесторов, 65,5 процента — со стороны негосударственного сектора. Инвестиции за счет внутренних источников составили 71,3 процента от общего объема вложений.