В Ходжалы планируется производить более 1 млн единиц текстильной продукции в год (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На производственном предприятии ООО «Qarabağ Tekstil Evi», которое будет осуществлять деятельность в Ходжалы, планируется производить 1,4 миллиона единиц текстильной продукции в год.

Как сообщил Карабахскому бюро Trend учредитель предприятия Ризван Тахмазов, фабрика создана с использованием турецких и китайских технологий и оснащена современным оборудованием.

По его словам, на начальном этапе предприятие будет выпускать домашний текстиль различных видов и размеров, в том числе комплекты постельного белья, покрывала для кроватей и диванов, а также полотенца.

Отмечается, что производимая продукция будет не только удовлетворять потребности внутреннего рынка, но и поставляться на экспорт. Часть сырья, используемого в производстве, будет закупаться на местном рынке, а остальная часть — из Турции, Узбекистана и Китая.

В настоящее время на предприятии постоянной работой обеспечены 85 человек. Большинство сотрудников составляют граждане, вернувшиеся на освобождённые территории, а также жители близлежащих районов.

Кроме того, 40 жителей Ходжалинского и Агдамского районов будут привлечены к двухмесячным курсам профессиональной подготовки, организованным при поддержке Государственного агентства занятости. Лица, успешно завершившие обучение, будут трудоустроены на предприятии.

Учредитель предприятия также отметил, что в будущем планируется увеличить число рабочих мест до 200, а также организовать производство одежды.

Первоначальный объём инвестиций в предприятие составляет 4,2 миллиона манатов. Из этой суммы 3,2 миллиона манатов были предоставлены Азербайджанским фондом развития бизнеса в виде льготного кредита, а ещё 1 миллион манатов профинансирован за счёт частных инвестиций.

Отметим, что инвестиционная и деловая среда, созданная для предпринимателей на освобождённых территориях, способствует расширению экономической деятельности в регионе и созданию новых рабочих мест.