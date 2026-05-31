США обещают предоставить доступ к замороженным иранским активам на сумму 12 млрд. долларов

БАКУ /Trend/ - В рамках возможного соглашения между Тегераном и Вашингтоном администрация США обязалась предоставить Ирану доступ к замороженным активам на сумму 12 миллиардов долларов в течение 60 дней.

Как передает Trend, об этом сообщают иранские СМИ.

Сообщается, что это предусмотрено в Меморандуме о взаимопонимании, состоящем из 14 пунктов, между двумя странами, который был подготовлен при посредничестве Пакистана и до сих пор является неофициальным документом.

Одним из важнейших пунктов документа является пересмотр правил транзита в Ормузском проливе, поскольку Иран будет обладать исключительным правом определять характеристики судов, которые будут проходить через пролив.