Обнародован показатель ВВП иранской провинции Газвин

БАКУ /Trend/ - Объем ВВП провинции Газвин, расположенной на севере Ирана, составил 1,73 квадриллиона риалов (приблизительно 1,3 миллиарда долларов).

Как сообщает Trend, об этом на заседании экономического комитета провинции Газвин заявил генеральный директор управления министерства экономических дел и финансов Ирана по провинции Амир Халилихах.

По его словам, доля провинции в экономике страны составляет 1,37%.

Халилихах сообщил, что в прошлом иранском году (21 марта 2025 года – 20 марта 2026 года) в провинции Газвин был зафиксирован экономический рост на уровне 1,6%. В связи с этим она считается одним из важнейших производственных и промышленных центров страны.

Представитель управления отметил, что в Газвине 52% экономики приходится на промышленный и горнодобывающий сектор, 15,2% — на сектор сельского хозяйства, а 31% — на сектор услуг.

Халилихах добавил, что в прошлом иранском году объем внешнеторгового оборота Газвина составил 630 миллионов долларов. Внешнеторговый оборот увеличился на 9,7% по сравнению с предыдущим годом (20 марта 2024 года – 20 марта 2025 года).

Отметим, что из иранской провинции Газвин продукция экспортируется в 70 стран мира, а импорт осуществляется из 46 стран.