Обнародован экспорт сельхозпродукции из иранской провинции Голестан за год

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (21 марта 2025 года – 20 марта 2026 года) из провинции Голестан, расположенной на северо-востоке Ирана, в страны Центральной Азии и соседние государства было экспортировано 138 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции стоимостью 147 миллионов долларов.

Как сообщает Trend, об этом в ходе брифинга заявил заместитель директора управления сельского хозяйства иранской провинции Голестан Хейдарли Ростамани.

По его словам, в прошлом иранском году сельскохозяйственная продукция провинции Голестан экспортировалась во многие страны, включая Туркменистан, Казахстан, Россию, Афганистан, Узбекистан, Ирак, Таджикистан, Пакистан, Кувейт, Катар и Кыргызстан.

Ростамани добавил, что из провинции экспортировались продукция полеводства и садоводства, продукция животноводства и птицеводства, а также переработанная сельскохозяйственная продукция.

Представитель провинции заявил, что в прошлом иранском году экспорт сельскохозяйственной продукции имел большое значение в условиях войны. Хотя в военное время экспорт сельскохозяйственной продукции был запрещён. В период войны (28 февраля – 7 апреля 2026 года) из провинции было экспортировано 8 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции стоимостью 7 миллионов долларов.

Ростамани сообщил, что на погранично-пропускном пункте "Инчебурун" провинции Голестан при поддержке правительства частным сектором создаётся пограничный терминал для экспорта сельскохозяйственной продукции. С созданием этого терминала проблемы, связанные с экспортом сельскохозяйственной продукции через погранично-пропускной пункт "Инчебурун", будут в значительной степени устранены.

Отметим, что в провинции Голестан имеется более 667 тысяч гектаров пахотных и садовых земель. В этой провинции в среднем за год выращивается 6 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции.