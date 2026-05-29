Обнародована стоимость продаж на финансовом рынке Fara Bourse Ирана за месяц

БАКУ/ Trend/ - Во втором месяце текущего иранского года (21 апреля – 21 мая 2026 года) стоимость продаж на финансовом рынке Fara Bourse Ирана составила 30 квадриллионов риалов (примерно 22,7 миллиарда долларов США).

Как сообщает Trend со ссылкой на Организацию по ценным бумагам и биржам Ирана, за второй месяц было совершено в общей сложности более 241 миллиарда ценных бумаг.

В указанный период было продано 32,6 миллиарда облигаций на сумму 27 квадриллионов риалов (около 20,4 миллиарда долларов). Объем торгов облигациями снизился на 50% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (21 апреля – 21 мая 2025 года).

За этот же период объем торгов инвестиционными паями инвестиционных фондов составил 3,27 квадриллиона риалов (примерно 2,5 миллиарда долларов). Данный показатель вырос на 47% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Отметим, что финансовый рынок Fara Bourse Ирана (внебиржевой рынок) функционирует под официальным контролем Организации по ценным бумагам и биржам. Данный финансовый рынок начал свою деятельность в 2009 году. Этот рынок обеспечивает площадку для торговли как листинговыми, так и нелистинговыми ценными бумагами.