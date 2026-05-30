ЦБА назвал объем безналичных платежей за апрель

БАКУ/Trend/ - В течение апреля в Азербайджане объем внутренних безналичных платежей с использованием карт составил 9,094 миллиарда манатов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем внутренних безналичных платежей, осуществленных с использованием карт вырос на 16%.

Отмечается, что из проведенных безналичных платежей 7,969 миллиарда манатов приходится на электронную торговлю.

"Оставшаяся сумма в размере 1,123 миллиона манатов была проведена через POS-терминалы, а 2,5 миллиона манатов - через терминалы самообслуживания и банкоматы.

С начала года объем безналичных внутренних операций, осуществленных с помощью платежных карт, составил 69,9% от общего объема внутренних карточных операций", - передает банк.