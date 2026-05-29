В Баку состоялось грандиозное открытие Дней оперы с участием звёзд искусства (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева состоялось одно из самых ярких культурных событий сезона - торжественное открытие проекта II Дни оперы. Старт масштабному музыкальному празднику дала легендарная опера великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли "Кёроглу" в постановке Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, сообщает Trend Life.

Монументальное произведение, ставшее символом национального оперного искусства, вновь покорило зрителей своей мощной драматургией, героическим духом и великолепием музыкального языка. Масштабные сцены, красочные декорации и эмоциональное исполнение создали в зале атмосферу настоящего театрального торжества, подарив публике незабываемые впечатления.

Опера "Кёроглу", открывшая II Дни оперы, ещё раз продемонстрировала богатство азербайджанской музыкальной культуры и её высокие художественные традиции. Каждая сцена спектакля была наполнена энергией борьбы, свободолюбия и национальным колоритом.

За дирижёрским пультом был заслуженный артист Эйюб Гулиев, режиссёром-постановщиком выступил заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев. Художественное оформление спектакля принадлежит народному художнику СССР Таиру Салахову и заслуженному работнику культуры Техрану Бабаеву, а хореографическое решение - легендарной народной артистке СССР Гамар Алмасзаде. Хормейстером постановки стала заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

Особое внимание публики привлек звёздный состав исполнителей. Образ Кёроглу (Ровшана) блестяще воплотил всемирно известный вокалист, народный артист Юсиф Эйвазов, а партию Нигяр исполнила заслуженная артистка Афаг Аббасова.

Партию Гасан хана впервые представил Махир Тагизаде. В роли Ихсан паши выступил Фахмин Ахмедли, Ибрагим хана - Назим Махмудов, Гамза бека - заслуженный артист Турал Агасиев. Роль Али исполнил народный артист Акрам Поладов, роль Шута и Глашатая - заслуженный артист Алиахмед Ибрагимов. Образ Полада впервые воплотил Мирали Саризаде. В роли Эйваза выступил Назар Бейляров, ханенде - народная артистка Назакет Теймурова. В образах вельмож на сцену вышли Мухаммед Шаммедов и Джавидан Исаев, для которого эта партия также стала дебютной.

Профессионализм творческой команды, мощная энергетика сцены и великолепное музыкальное исполнение превратили спектакль в настоящий гимн мужеству, справедливости и свободе. Гармония музыки, сценической эстетики и актёрского мастерства оставила у зрителей глубокие и яркие эмоции.

Опера "Кёроглу" вновь показала, что спустя десятилетия всё так же остаётся одним из самых величественных произведений азербайджанского музыкального искусства.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

​Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!