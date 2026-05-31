Сборная Азербайджана по дзюдо завершила Кубок Европы с пятью медалями

БАКУ /Trend/ - В австрийском городе Грац завершился Кубок Европы по дзюдо среди юниоров.

Как передает Trend, в заключительный день соревнований сборная Азербайджана завоевала ещё четыре медали.

Выступавший в весовой категории до 90 кг Сулейман Шукюров одержал победу над всеми своими соперниками и завоевал золотую медаль. На пути к финалу азербайджанский дзюдоист победил представителей Румынии, Казахстана, Грузии, Венгрии и Германии. В решающей схватке Сулейман Шукюров одолел бразильского спортсмена Жоау Педру Канелью.

Роман Гараев (81 кг), Аслан Коцоев (90 кг) и Рамазан Ахмедов (свыше 100 кг) завершили турнир с бронзовыми медалями.

Отметим, что в первый день соревнований Мухаммед Мусаев (до 66 кг) завоевал золотую медаль.

Таким образом, сборная Азербайджана, завершившая Кубок Европы с двумя золотыми и тремя бронзовыми медалями, заняла второе место в соревнованиях среди юношей и третье место в общем медальном зачёте среди представителей 34 стран.