Россия увеличила импорт электроэнергии из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года Азербайджан экспортировал в Россию 32,068 млн кВт/ч электроэнергии.

Как сообщает Trend со ссылкой на данные Государственного комитета статистики Азербайджана, доход от экспорта электроэнергии в данном объеме составил 1,589 млн долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, экспорт электроэнергии в Россию в натуральном выражении увеличился на 5,4 млн кВт/ч, или на 20,4%, а в стоимостном выражении — на 522 тысячи долларов США, или на 48,9%.

В то же время, в первом квартале 2026 года Азербайджан импортировал из России 18,568 млн кВт/ч электроэнергии на сумму 722 тысячи долларов США.

По сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, этот объем в стоимостном выражении больше на 43 тысячи долларов США, или на 6,3%, а в натуральном выражении — меньше на 327 тысяч кВт/ч, или на 14,2%.

В целом, в январе-марте 2026 года Азербайджан экспортировал в три страны — Россию, Грузию и Исламскую Республику Иран — 96,772 млн кВт/ч электроэнергии на сумму 5,098 млн долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспорт электроэнергии из Азербайджана сократился в стоимостном выражении на 19,3 млн долларов США, или в 4,8 раза, а в натуральном выражении — на 343,6 млн кВт/ч, или в 4,5 раза.

Кроме того, за первые три месяца текущего года Азербайджан импортировал из указанных стран 32,472 млн кВт/ч электроэнергии на сумму 1,354 млн долларов США. Это на 421 тысячу долларов США (или 45,1%) больше в стоимостном выражении и на 2,4 млн кВт/ч (или 8,1%) больше в натуральном выражении по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.