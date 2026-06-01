Кобахидзе обсудил с Закиром Гасановым вопросы региональной безопасности (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с министром обороны Азербайджанской Республики Закиром Гасановым.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на социальные сети И.Кобахидзе.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонних отношений, а также регионального и международного сотрудничества.

Стороны подчеркнули высокий уровень стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией и отметили важность сотрудничества в оборонной сфере.

Кроме того, была подчеркнута важность сохранения мира и стабильности в регионе.

Во встрече также принял участие заместитель премьер-министра Грузии, министр обороны Ираклий Чиковани.