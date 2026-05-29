Делегация Управления военной полиции минобороны Азербайджана посетила c визитом Литву (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с программой развития двусторонних связей между Азербайджаном и Литвой группа представителей Управления военной полиции министерства обороны посетила с визитом Вильнюс.

Как сообщает Trend, об этом проинформировало министерство обороны Азербайджанской Республики.

Сообщается, что в рамках визита делегация под руководством заместителя начальника Главного управления внутренней безопасности и расследований министерства обороны — начальника Управления военной полиции генерал-майора Эльгюна Алиева посетила административное здание Управления военной полиции министерства обороны Литвы и подробно ознакомилась с организацией службы военной полиции, механизмами управления и особенностями повседневной служебной деятельности.

Гостям были представлены брифинги о задачах военной полиции Литвы в мирное и военное время, а также о её деятельности в составе НАТО.

В ходе встречи также были обсуждены текущее состояние сотрудничества в сфере военной полиции и перспективы его развития.

Была подчёркнута важность расширения взаимного обмена опытом в целях повышения профессиональной подготовки личного состава и расширения возможностей для совместной деятельности.