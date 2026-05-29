Диверсификация транспортных маршрутов ускорит рост товарооборота в ЕАЭС - Мгер Григорян

АСТАНА /Trend/ - Одним из ключевых факторов развития в рамках ЕАЭС является диверсификация транспортных связей, что придаст значительный импульс росту товарооборота и укреплению экономического сотрудничества между странами Союза.

Как сообщает Trend, об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Григорян отметил, что транспортная инфраструктура является стратегическим элементом устойчивого экономического роста и интеграции стран-членов ЕАЭС. По его словам, расширение и оптимизация логистических маршрутов обеспечит более предсказуемую и прозрачную торговлю, снизит транзакционные издержки и создаст новые возможности для выхода производителей на внешние рынки.

«Диверсификация транспортных связей рассматривается как ключевой инструмент для укрепления экономических связей и повышения эффективности работы с третьими странами, а также для реализации соглашений о свободной торговле», — подчеркнул Григорян.

Он добавил, что развитие транспортной инфраструктуры будет способствовать сокращению времени перемещения товаров, улучшению координации между портами, железнодорожными и автомобильными маршрутами, а также стимулированию интеграции малого и среднего бизнеса в общие цепочки поставок.

Вице-премьер также обратил внимание на то, что надежные транспортные связи необходимы для успешного продвижения новых торговых соглашений и для обеспечения стабильного товарооборота в условиях глобальной экономической турбулентности.

По его словам, инвестиции в транспорт и логистику позволят странам ЕАЭС укрепить свои позиции на международной арене и создать условия для устойчивого экономического развития.

Григорян подтвердил, что Армения готова активно участвовать в реализации этих планов, включая разработку совместных транспортно-логистических проектов, координацию работы с союзными государствами и расширение связей с внешними партнерами.

Он подчеркнул, что транспортное сотрудничество станет одним из приоритетных направлений интеграционной повестки ЕАЭС на ближайшие годы.