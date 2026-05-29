Польское агенство видит потенциал в расширении энергосотрудничества с Казахстаном (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Польское агентство инвестиций и торговли (PAIH) с оптимизмом оценивает перспективы расширения сотрудничества с Казахстаном в энергетической сфере, особенно в области зеленых технологий, энергетического перехода и устойчивого развития.

Об этом Trend сообщил главный эксперт Департамента поддержки экспорта PAIH Кшиштоф Олдак (Krzysztof Ołdak).

"Мы видим значительный потенциал для дальнейшего участия польских компаний в Казахстане, особенно в сферах зеленых технологий, энергетического перехода и решений, направленных на поддержку устойчивого развития. Это полностью соответствует приоритетам Казахстана, который активно модернизирует энергетический сектор и развивает возобновляемые источники энергии, создавая возможности для углубления делового и технологического сотрудничества", - сказал он.

К. Олдак также отметил, что польские компании намерены активнее выходить за пределы внутреннего и европейского рынков в поисках новых точек роста и возможностей для развития.

"Польские компании укрепляют свою капитальную базу и понимают, что внутренний и европейский рынки становятся для многих из них слишком тесными, поэтому возникает необходимость искать новые возможности. Следует отметить высокий спрос на инвестиции в Казахстане и других странах региона, законодательные изменения, направленные на упрощение экономического сотрудничества, а также наличие механизмов поддержки со стороны институтов развития Группы Польского фонда развития (Grupa PFR) в рамках инициативы Team Poland и европейских программ Team Europe и Global Gateway", - подчеркнул он.

По словам К.Олдака, важным направлением сотрудничества с Казахстаном также остается поддержка трансфера технологий и развитие совместных инновационных решений.

"PAIH активно продвигает польские предложения в этой сфере, что способствует обмену опытом и внедрению современных технологий", - добавил он.