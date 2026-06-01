Вопрос ядерной программы не обсуждался с США - МИД Ирана

БАКУ/Trend/ - На нынешнем этапе переговоров между Ираном и США вопрос ядерной программы Ирана не обсуждался.

Как сообщает Trend, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи на сегодняшней пресс-конференции в Тегеране.

По его словам, Иран хорошо осведомлён о том, какие шаги необходимо предпринимать в отношении вопросов, связанных с ядерной программой, когда это станет необходимым.

Багаи отметил, что на текущем этапе переговоров между Ираном и США основное внимание Ирана сосредоточено на прекращении конфликта.

«Основная проблема в переговорах заключается в том, что другая сторона занимает противоречивые позиции и постоянно меняет свою точку зрения», - подчеркнул он.

Что касается требований Ирана, представитель министерства отметил, что разблокировка замороженных за рубежом активов Ирана является чётко сформулированным требованием. В настоящее время рассматриваются возможные механизмы его реализации.

Добавим, что из-за отсутствия конкретных результатов по вопросу ядерной программы между США и Ираном ранее стороны находились в состоянии напряжённости, сопровождавшейся взаимными ударами по объектам в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля было достигнуто соглашение о прекращении огня. Однако на переговорах, состоявшихся 11 апреля в Исламабаде между США и Ираном, соглашение достигнуто не было.