Президент Ильхам Алиев: «Каспийская нефтегазовая выставка» заложила основу для развития энергетики современного Азербайджана

Материалы 1 июня 2026 10:37 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
Айсель Мамедли
БАКУ/ Trend/ - «Каспийская нефтегазовая выставка» заложила основу для развития энергетики современного Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии официального открытия XXXI «Бакинского энергетического форума».

«Со временем она (выставка — прим. ред.) изменилась и стала еще масштабнее, и теперь носит название «Бакинская энергетическая неделя», в рамках которой проходит множество мероприятий и торжественных церемоний», – добавил глава государства.

