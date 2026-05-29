Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям в связи с дождливой погодой

29 мая 2026 21:13 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
БАКУ/ Trend/ - Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к водителям в связи с дождливыми погодными условиями.

Как сообщили Trend в МВД, в обращении говорится: «Дождливые погодные условия, наблюдаемые в настоящее время в столице, а также некоторых регионах республики, создают дополнительные трудности для участников дорожного движения, повышают скользкость дорожного покрытия и, ограничивая видимость, увеличивают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление государственной дорожной полиции просит водителей правильно оценивать погодные условия, строго соблюдать скоростной режим при управлении, держать дистанцию больше нормы, постоянно контролировать техническую исправность транспортных средств и избегать внезапных маневров.

Сообщаем, что внимательное, дисциплинированное и терпеливое поведение в неблагоприятных погодных условиях играет важную роль в обеспечении безопасности каждого участника движения. По этой причине мы призываем водителей строго соблюдать правила дорожного движения».

