На Товарной бирже Ирана выросли продажи продукции

БАКУ/ Trend/ - Во 2-й месяц текущего иранского года (21 апреля — 21 мая 2026 года) продажи продукции на Товарной бирже Ирана увеличились по сравнению с 1-м месяцем (21 марта — 20 апреля 2026 года) в стоимостном выражении на 88%, а по весу — на 37%.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Товарную биржу Ирана.

По данным биржи, во 2-й месяц текущего иранского года на Товарной бирже Ирана было продано 13,6 миллиона тонн продукции на сумму 3,8 квадриллиона риалов (примерно 2,8 миллиарда долларов). Тогда как в 1-й месяц продажи продукции составили 9,94 миллиона тонн на сумму 2,01 квадриллиона риалов (примерно 1,5 миллиарда долларов).

Во 2-й месяц в промышленном секторе Товарной биржи было продано около 11,9 миллиона тонн продукции на сумму примерно 2,5 квадриллиона риалов (примерно 1,8 миллиарда долларов). Продажи продукции в этом секторе увеличились по сравнению с 1-м месяцем в стоимостном выражении на 77%, а по весу — на 35%.

В указанный месяц в секторе нефтехимии и нефтепродуктов биржи было продано 1,28 миллиона тонн продукции на сумму 1,25 квадриллиона риалов (примерно 920 миллионов долларов). Продажи продукции увеличились по сравнению с 1-м месяцем в стоимостном выражении на 119%, а по весу — на 34%.

Во 2-й месяц в секторе горнорудных минералов Товарной биржи было продано 179 тысяч тонн продукции на сумму 56,8 триллиона риалов (примерно 41,9 миллиона долларов). Продажи продукции увеличились по сравнению с 1-м месяцем в стоимостном выражении на 51%, а по весу — на 137%.

Во 2-й месяц в секторе субрынка (sub-market) Товарной биржи было продано 276 тысяч тонн продукции на сумму 30,9 триллиона риалов (примерно 22,8 миллиона долларов). Продажи продукции увеличились по сравнению с 1-м месяцем в стоимостном выражении на 42%, а по весу — на 167%.

Отметим, что Товарная биржа Ирана функционирует в целях обеспечения многими видами продукции и установления цен.