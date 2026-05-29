Страны ЕАЭС подписали пакет из 12 документов по развитию экономики и углублению интеграции

БИШКЕК/ Trend/ - Государства – члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали пакет стратегических документов, охватывающих расширение зон свободной торговли, общие энергетические рынки, финансирование АПК, либерализацию сектора услуг и таможенное регулирование.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс службу Президента Кыргызстана, документы были подписаны по итогам заседания Высшего Евразийского экономического союза (ВЕЭС) в Астане 29 мая, в котором приняли участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин, Президент Беларуси Александр Лукашенко, вице-премьер Армении Мгер Григорян, а также главы делегаций стран-наблюдателей и почетные гости.

По итогам заседания были подписаны следующие документы:

1. Решение о начале переговоров с Тунисской Республикой о заключении соглашения о свободной торговле;

2. Решение о начале переговоров с Республикой Сербией о заключении протокола о внесении изменений в Соглашение о зоне свободной торговли;

3. Решение о реализации Решения Высшего Евразийского экономического союза от 21 мая 2021 г. № 7 «О перечне мер, направленных на унификацию законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в сферах испытания сортов и семеноводства сельскохозяйственных растений»;

4. Решение о внесении изменений в Решение Высшего Евразийского экономического союза от 25 мая 2023 г. № 4 (финансиние совместных кооперационных проектов в отраслях агропромышленного комплекса);

5. Решение о внесении изменений в Решение Высшего Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 г. № 31 (об общем рынке электроэнергии);

6. Решение о представлении информации в соответствии с подпунктом 5 пункта 20 Протокола о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий;

7. Решение о реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках Евразийского экономического союза;

8. Решение о внесении изменения в Положение о бюджете Евразийского экономического союза;

9. Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части нераспространения его положений о распределении сумм ввозных таможенных пошлин на правоотношения, возникшие в сфере недропользования в Республике Казахстан;

10. Протокол о подписании Протокола о внесении изменений в Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства таможенного союза и государств – членов таможенного союза от 5 июля 2010 года;

11. Протокол о подписании Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части оказания финансового содействия при реализации государствами – членами Евразийского экономического союза совместных кооперационных проектов в отраслях агропромышленного комплекса;

12. Решение о времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического союза.