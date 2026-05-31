Ответ на санкции США: Китай создает собственный независимый рынок микросхем

БАКУ/ Trend/ - Китайский полупроводниковый гигант CXMT (Changxin Memory Technologies) получил одобрение Шанхайской фондовой биржи на масштабный выпуск акций. Компания планирует привлечь не менее 4,3 миллиарда долларов США за счет продажи инвесторам 10% бизнеса. В случае высокого спроса объем размещения может превысить 5 миллиардов долларов.

Для Китая это крупнейшее IPO за последние четыре года. Привлеченные средства планируется направить на расширение производственных мощностей, модернизацию технологий обработки кремниевых пластин, а также разработку современных решений памяти для систем искусственного интеллекта.

Финансовые показатели компании стремительно растут на фоне глобального дефицита микросхем, вызванного бурным развитием нейросетей. По итогам первого квартала 2026 года выручка CXMT выросла более чем в семь раз, превысив 50 миллиардов юаней (7,38 миллиарда долларов США). Чистая прибыль составила 33 миллиарда юаней (4,8 миллиарда долларов), тогда как годом ранее компания фиксировала убытки.

Сейчас CXMT контролирует почти 8% мирового рынка DRAM-памяти и уверенно держит четвертое место в мире. Китайские чипы уже вовсю покупают местные интернет-гиганты вроде Alibaba, Tencent и ByteDance, а также мировые компьютерные бренды - Dell, Asus и HP. Аналитики Gartner уверены, что это только начало: в 2026 году весь рынок полупроводников вырастет более чем наполовину, а сегмент памяти - и вовсе втрое. Цены на чипы уже подскочили на 125%. Для Пекина этот успех критически важен. Это не просто бизнес, а способ выжить в условиях жестких американских санкций и создать собственный технологический щит.

Рост компании отражает и общее восстановление китайской экономики. Прибыль в секторе высокотехнологичного производства в начале года увеличилась почти на 45%. Промышленные предприятия демонстрируют наиболее высокие темпы роста за последние годы, а ВВП Китая в первом квартале вырос на 5%. Государство продолжает активно инвестировать в развитие промышленности, робототехники и цифровой инфраструктуры.

Особое внимание CXMT уделяет разработке памяти нового поколения HBM (High Bandwidth Memory), критически важной для обучения больших языковых моделей и систем искусственного интеллекта. К концу 2026 года компания планирует запустить собственную производственную линию HBM4, что позволит Китаю существенно сократить зависимость от южнокорейских и американских поставщиков. Это не только технологический прорыв, но и мощный инструмент геоэкономического влияния.

Такие амбициозные планы требуют не только капитала, но и колоссального количества квалифицированных кадров. В последние два года Пекин активно развивает профильное образование и программы привлечения китайских специалистов из-за рубежа. В результате отрасль получает мощный приток молодых инженеров.

Мощный технологический рывок Пекина сильно изменит глобальные цепочки поставок и создаст новые союзы.

Во-первых, Азия и Европа наконец-то получат сильную альтернативу азиатской тройке монополистов (Samsung, SK Hynix и Micron). Если заводы Китая заработают на полную мощность, европейский автопром и производители техники больше не будут страдать от дефицита памяти.

Во-вторых, избыток чипов заставит Китай активно делиться технологиями и искать партнеров на новых рынках. Для Центральной Азии и Кавказа открываются новые возможности. Партнерства в области дата-центров, поставок оборудования и совместных проектов по зеленым технологиям могут стать реальностью.

В конечном итоге, CXMT демонстрирует, что Китай не просто догоняет мировых лидеров - он уверенно формирует новое технологическое будущее, в котором Пекин играет одну из главных ролей.